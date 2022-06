Klimaaktivistin erkrankt : Luisa Neubauer sagt ihre Rede im Schauspielhaus ab

Musste ihren Auftritt in Düsseldorf wegen Krankheit kurzfristig absagen: Luisa Neubauer. Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf Ihr Auftritt sollten den Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Reden“ bilden, aber die Klimaaktivistin ist erkrankt. Nach einem Ersatztermin wird gesucht.

(RP) Der Auftritt von Luisa Neubauer an diesem Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr, im Düsseldorfer Schauspielhaus ist abgesagt. Die Klimaaktivistin ist erkrankt. Der Beitrag der 26-Jährigen über eine Zukunft trotz Klimakrise sollte den Abschluss der „Düsseldorfer Reden“ in diesem Jahr bilden. Derzeit wird nach einem Ausweichtermin gesucht. Die Rede von Luisa Neubauer, die ihre Absage sehr bedauert, wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres nachgeholt werden. Wer bereits Tickets für diese Veranstaltung gekauft hat, wird vom Düsseldorfer Schauspielhaus per E-Mail informiert.