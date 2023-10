Klimasünder oder Vorbilder? Wie die Kultur nachhaltiger werden kann

Vorreiter lassen sich in jeder Sparte finden. In der Filmwelt hat es etwa Roland Emmerich im Jahr 2004 mit „The Day After Tomorrow“ vorgemacht: Der Film erzählt nicht nur vom Klimawandel, sondern soll auch in seiner Herstellung klimaneutral gewesen sein, nämlich durch einen finanziellen Ausgleich der CO 2 -Emissionen mit Spenden an Umweltschutzorganisationen. Und auch aktuell tut sich einiges in der Filmindustrie: So entstanden etwa mit der Initiative „100 grüne Produktionen“ der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg Fernsehsendungen wie „Babylon Berlin“ nach festgelegten Regeln: Ein „Green Consultant“ hat die gesamte Produktion begleitet und sämtliche CO 2 -Emissionen wurden erfasst. Zudem sollten die Filmemacher möglichst nur auf Öko-Strom zurückgreifen und auf Einwegplastik sowie Papier verzichten. Auch von den Preisträgern des „Eisvogels“ können Filmemacher lernen, darunter die Serie „Irgendwas mit Medien“, bei der mit einem Lastenfahrrad gedreht und der CO 2 -Ausstoß auf diese Weise um rund 80 Prozent verringert wurde.