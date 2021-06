Wandel der Wahrnehmung von Dunkelheit : Die Macht der Nacht

Info

Lichtverschmutzung Die Beleuchtung in den Städten ist zum Teil 4.000-mal heller als das natürliche Nachtlicht. Besonders in Westeuropa gibt es kaum noch Gegenden, in denen der Nachthimmel nicht durch künstliche Beleuchtung erhellt wird. Dunkelheit lässt sich noch am ehesten in Schottland, Schweden, Norwegen sowie in bestimmten Regionen Österreichs und Spaniens erleben.

Sternenpark In Deutschland ist der Naturpark Westhavelland in Brandenburg, etwa 70 km westlich von Berlin, der bekannteste Ort für einen weitgehend ungetrübten Blick in den Nachthimmel. Er wurde 2014 zum ersten Sternenpark Deutschlands ernannt. Hier befindet sich auch Gülpe, der offiziell dunkelste Ort in ganz Deutschland.