Klavierabend mit Fabian Müller Beethovens „rheinisches“ Klavier

Fabian Müller ist nicht nur ein fabelhafter Pianist, er gehört auch zu der Sorte junger Ausnahme-Musiker, die sich keinen dabei abbrechen, ihre Kunst mit ein paar freundlichen Worten dem Publikum zu vermitteln. So erfährt das in der Tonhalle unter dem Heinersdorff-Stern versammelte Auditorium, dass der 33-Jährige, der inzwischen eine Professur in Wuppertal innehat, zu jeder Beethoven-Sonate, die er aufführt, eine Bagatelle komponiert.