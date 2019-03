Klavier-Festival Ruhr : Auf 88 Tasten durchs Land

Sein Markenzeichen ist der Bademantel: Pianist Chilly Gonzales tritt anlässlich des Klavier-Festivals Ruhr in Wuppertal auf. Foto: Alexandre Isard. Foto: Alexandre Isard

Das Klavierfestival Ruhr bietet ab 7. Mai wieder etliche Konzerte rund ums Piano. Das Eröffnungskonzert mit Mozart, Schumann und Chopin spielt der 95-Jährige Menahem Pressler.

Von Max Florian Kühlem

Nachdem das Klavier-Festival Ruhr im vergangenen Jahr Frankreich, seine Komponisten und Pianisten gefeiert hat, rückt es dieses Jahr kein Land und keinen Komponisten in den Vordergrund. Stattdessen werden unter den Mottos „Living Legends“ und „Rising Stars“ alte und junge Künstlergenerationen gefeiert, deren Lebenswege von einem Kontinent der offenen Grenzen profitiert haben. „Die Biografien vieler unserer Künstler sind geradezu ein Appell für ein gemeinsames Europa“, so formuliert es Franz Xaver Ohnesorg, der das Festival seit mehr als 20 Jahren künstlerisch leitet, seit 2005 als Intendant.

Zwischen dem 7. Mai und 19. Juli werden 60 Konzerte und weitere Veranstaltungen an 31 Orten in 23 Städten stattfinden – das Festival dringt dabei auch wieder ins Rheinland und ins Bergische vor. Wir haben einige Höhepunkte des Programms zusammengefasst.

Info Karten für alle Konzerte in einer Stadt Karten Tickets für das Klavier-Festival Ruhr gibt es telefonisch unter 0211 274000 oder im Internet unter www.westticket.de Abonnement Die Konzerte in Düsseldorf, Bochum, Essen, Mülheim und Wuppertal sind auch im Abo mit zehn Prozent Nachlass auf die Einzelkarte buchbar. Die Städte-Abos gibt es im Internet unter: www.klavierfestival.de

Lebende Legende Der 95-jährige Menahem Pressler ist einer der ältesten aktiven Pianisten der Welt, wahrlich eine lebende Legende. 1939 floh er vor den Nazis nach Palästina, ab 1955 schrieb er als Pianist mit dem von ihm in New York mitbegründeten Beaux Arts Trio Interpretationsgeschichte. Am 7. Mai eröffnet er das Klavier-Festival Ruhr im Musikforum Bochum, einem der schönsten und am besten klingenden Säle für Klaviermusik in der Region. Pressler spielt dort Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann und Frédéric Chopin.

Aufsteigende Sterne Im Haus Fuhr in Essen-Werden stellen sich ab dem 12. Mai neue Talente, teils Debütanten vor: Tiffany Poon, Elisabeth Brauß und die Preisträger bedeutender internationaler Wettbewerbe, Changyong Shin und Nicolas Namoradze. Auf der Zeche Zollverein begrüßt das Klavier-Festival junge Pianisten wie den Jazzer Harold López Nussa mit seinem Trio am 23. Mai, Maki Namekawa am 4. Juli sowie den legendären Alfred Brendel, dessen Vortrag „A bis Z eines Pianisten“ am 14. Juli von der Jahrhundertbegabung Kit Armstrong, der gerade 26 Jahre alt ist, am Flügel begleitet wird.

Stammgast In manchen Jahren hat er die Jazzline des Festivals fast im Alleingang bestritten: Der fulminante Michel Camilo, der Tastenhexer aus der Dominikanischen Republik, kehrt am 10. Juli zum 17. Mal zurück ins Ruhrgebiet und spielt mit seinem Trio im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen.

Erstaufführung Eine mittelschwere Sensation gelingt dem Festival auch noch im 31. Jahr: Am 4. Juli bringt die in Tokio geborene und in Paris und Karlsruhe ausgebildete Maki Namekawa im Salzlager der Essener Zeche Zollverein die erste Klavier-Sonate des Minimal-Music-Meisters Philip Glass zur Uraufführung. Das Klavier-Festival Ruhr hat sie gemeinsam mit europäischen Partnern wie der Philharmonie de Paris und der Ars Electronica in Linz in Auftrag gegeben. In Essen wird sie als Weltpremiere zum ersten Mal zu hören sein und umrahmt von einer Sonate des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy, der Sonate Alban Bergs und einer Sonatina des brasilianischen Komponisten Mozart Camargo Guarnieri.

In Düsseldorf Der Robert-Schumann-Saal ist Schauplatz von drei Konzerten: Das erste ist am 17. Mai ein Duo-Abend der Geschwister Christina und Michelle Naughton, die unter anderem Szenen aus Bernsteins „Candide“ als Transkription für Klavier zu vier Händen spielen. Am 2. Juli präsentiert András Schiff ein reines Schubert-Programm mit den Sonaten Nummer 16, 17 und 18. Frank Peter Zimmermann (Violine) und Martin Helmchen (Klavier) spielen am 15. Juli die Sonaten für Violine und Klavier Nr. 1 bis 4 Ludwig van Beethovens.

In Duisburg Starke Auftritte sind auch in Duisburg zu erleben: Alice Sara Ott tritt am 16. Mai im anziehenden Ambiente der Gebläsehalle im Landschaftspark Duisburg-Nord auf, wahrscheinlich wieder barfuß, denn das ist eine Spezialität der 30-jährigen Deutsch-Japanerin. Im Lehmbruck-Museum gibt am 28. Juni der junge Pianist Lorenzo Soulès eine Probe seines Könnens mit Schumann, Murail und Ravel. Und in der Mercatorhalle sind am 12. Juli der Pianist Rafał Blechacz und das WDR-Sinfonieorchester Köln unter Dirigent Christoph Eschenbach mit Mozarts c-Moll-Klavierkonzert KV 491 und Bruckners Dritter Symphonie zu Gast.