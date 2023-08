Düsseldorfer Kassettenlabel „Klar! 80“ Klingende Polaroids aus den frühen 80ern

Nun hat Schneider Klar!80 ein ganzes Album gewidmet. Es versammelt 13 Titel von verschiedenen Künstlerinnen, Künstlern und Kollektiven, die einst an der Aachener Straße in den Signalfarben gelb und schwarz verpackt ihr Publikum fanden. Neben Roter Stern Belgrad sind Strafe für Rebellion unter den Beiträgern, der kürzlich gestorbene Xao Seffcheque, Eraserhead und Blässe, zu denen neben Brigitte Bühler und Arleen Schloss auch Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten und die zeitweiligen Mitglieder von Die Krupps, Eva-Maria Gößling und Bernward Malaka, gehörten. Der Gestus ist vom Punk beeinflusst, jeder konnte jetzt Musiker sein, Hersteller und Verkäufer. Der Sound reicht von Maschinenfunk über Klangcollage und Elektronik bis Experiment, dennoch hat die Zusammenstellungen einen roten Faden, sie wirkt schlüssig. „In einem Traum war ich ein König / In einem Traum war ich aus Gold / In einem Traum flog ich ein wenig / Dann war der Zauber plötzlich aus“, singen Europa in „Dein Zauber“.