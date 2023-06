Ehrung des bedeutenden Komponisten Festival „Klangräume“ huldigt György Ligeti

Die 10. Ausgabe des Festivals „Klangräume Düsseldorf“ stellt den Komponisten György Ligeti in den Mittelpunkt, der in diesem Jahr 100 Jahre alt würde. Schon im Eröffnungskonzert am Sonntag, 11. Juni, um 19.30 Uhr in der Neanderkirche dient das Motto „100 Jahre Ligeti“ als roter Faden des Programms: mit epochalen Werken wie dem Cellokonzert (mit dem Solisten Othello Liesmann) und „Volumina“ für Orgel, interpretiert vom Düsseldorfer Regionalkantor Odilo Klasen. Die Düsseldorfer Komponisten Oskar Gottlieb Blarr und Miro Dobrowolny verorten das Programm in der Gegenwart. .