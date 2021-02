Versammlung der deutschen Bischöfe : Kirchensteuer ist nie Ursache, nur der Auslöser für den Austritt

BONN Die deutsche Bischöfe suchen auf ihrer Frühjahrsvollversammlung nach Wegen, den Mitgliederschwund zu stoppen. Eine erste Studie aus dem Bistum Essen gibt Einblicke und erste Einsichten.

Daneben gibt es Angebote der Kirche, die die Bindungen stärken. Darunter zählen vor allem die sogenannten Kasualien: die persönlich gehaltene Beerdigung, eine festliche Trauung, eine liebevoll gestalteter Taufe oder die bewegende Messe zur Einschulung. Auch karitative Angebote sind positive Kontaktpunkte: „Das finden die Leute gut, und deshalb bleiben sie.“ Was tun – neben der immer wieder eingeforderten Transparenz und Missbrauchs-Aufklärung? Auch dazu hörten die Bischöfe Vorschläge: In der Seelsorge muss Kirche mehr denn je „extrem gut sein“. Und es gehört dazu ein intensives Mitglieder-Management. Wie kontaktiert die Kirche Menschen, die nicht jeden Sonntag in die Messe gehen? Nach den Worten von Laudage-Kleeberg müssen „die Leute auf einem guten Weg merken, was wir mit den Kirchensteuermitteln tun und dass es einen Unterschied macht, dass sie da sind“. Die Zustimmung unter den Bischöfen soll groß gewesen sein.