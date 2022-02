Krise im Erzbistum Köln : Kirchenbasis will über Woelkis Rückkehr mitentscheiden

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, im September des vergangenen Jahres im Garten des Erzbischöflichen Hauses. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Köln/Rom Am Aschermittwoch soll nach bisheriger Planung Kardinal Rainer Maria Woelki aus seiner geistlichen Auszeit ins Erzbistum zurückkehren. Die Gläubigen wollen dazu aber gehört werden und darüber abstimmen.

Die Beratungen der Frankfurter Synodalversammlung scheinen unmittelbar Wirkung vor allem für das Erzbistum Köln zu zeigen. Insbesondere die Reform, dass Laien künftig an der Wahl eines Bischofs beteiligt werden sollen, hat viele Gläubige erneut ermutigt, kritisch über die Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki nachzudenken. Diese ist nach einer geistlichen Auszeit des Erzbischofs derzeit für Aschermittwoch am 2. März geplant.

Das jetzt in Frankfurt beschlossene Dokument zu „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“ sieht unter anderem eine Rechenschaftslegung vor, die jedem Machtmissbrauch einen Riegel vorschieben soll. „Sie gilt nicht zuletzt in einer so tiefgreifenden Krise, wie sie in Köln vorliegt. Sie hat sich in der Zeit des Rückzugs von Kardinal Woelki verschärft, seit bekannt geworden ist, dass für die Missbrauchsgutachten mehr Gelder ausgezahlt wurden als für die von Missbrauch betroffenen Menschen“, sagte der Salzburger Fundamentaltheologe Gregor Maria Hoff gegenüber unserer Redaktion. Hoff hat an dem Dokument zur Gewaltenteilung mitgearbeitet.

Wer für ein Mitspracherecht des ganzen Volkes Gottes bei der Wahl eines Bischofs ist, muss ihm nach seinen Worten „auch ein Einspruchsrecht einräumen, wenn es in einem Bistum nicht mehr gemeinsam mit dem Bischof weitergeht“. Das Volk Gottes, so Hoff, müsse „das Recht haben, dies nicht nur zu fordern, sondern beim Papst in besonders schweren Konfliktfällen und unaufhebbaren Vertrauenskrisen einzuklagen“.

Zur augenblicklichen Stimmung im Kölner Erzbistum gab schon in Frankfurt der Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser Auskunft, der noch bis Aschermittwoch als Apostolischer Administrator das Erzbistum leiten wird. Er hatte erklärt, dass er aufgrund seiner „Kölner Erfahrungen sehr deutlich sagen“ könne, dass „wir keine Form von aufgeklärtem oder unaufgeklärtem Absolutismus mehr brauchen“.

Auch die Katholische Frauengemeinschaft in Köln sowie der kfd-Bundesverband mahnen Konsequenzen aus den Beratungen der Vollversammlung des Synodalen Wegs im Erzbistum an. „Beim Synodalen Weg haben wir uns dafür ausgesprochen, dass die Gläubigen bei der Bestellung der Bischöfe beteiligt werden. Wird dies weitergedacht, kann es auch auf Situationen ausgeweitet werden, in denen die Basis einer guten Zusammenarbeit mit einem Bischof nicht mehr gegeben ist“, ließ Agnes Wuckelt verlauten, die stellvertretende Bundesvorsitzende der kfd ist. Die jüngsten Beratungen des Synodalen Wegs hätten den Gläubigen ihrer Einschätzung nach Rückenwind gegeben, an den Machtstrukturen auch im Erzbistum etwas zu ändern. „Jetzt haben wir Gläubigen in Köln die Chance, uns aus der festgefahrenen Situation zu befreien und für einen Neuanfang zu votieren“, so Elisabeth Bungartz, kfd-Diözesanvorsitzende.

Aus diesem Grund sollen nach ihrer Meinung die Gläubigen umgehend an der geplanten Rückkehr Woelkis beteiligt werden. So könnten Diözesanrat und Diözesanpastoralrat in außerordentlichen Sitzungen genau darüber beraten und abstimmen. „Kardinal Woelki kann nach diesen deutlichen Richtungsentscheidungen des Synodalen Wegs nicht einfach wiederkommen. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen“, so Bungartz. Mit dem Apostolischen Administrator Rolf Steinhäuser habe die kfd hingegen gute Erfahrungen machen und zugewandte Gespräch führen können. Das sei eine Basis, auf der sich gut weiterarbeiten ließe.