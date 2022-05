Neues Online-Angebot : Kirche im Rheinland beantwortet Fragen zum Austritt

Düsseldorf Die Evangelische Kirche im Rheinland informiert im Internet seine 2,3 Millionen Kirchenmitglieder nun auch über Möglichkeiten zum Kirchenaustritt. Es ist als ein letztes Gesprächsangebot für Austrittswillige gedacht.

„Wir haben festgestellt, dass es unglaublich viele Google-Suchen nach den Begriffen „Kirchenaustritt“ und „Bonn“ oder „Kirchenaustritt“ und „NRW“ gibt“, sagt Ralf-Peter Reimann, der Internetbeauftragte der rund 2,3 Millionen Kirchenmitglieder zählenden Landeskirche. Doch wer im Internet danach suche, finde relativ weit oben auf den Ergebnisseiten Homepages, die vor allem aus atheistischen Kreisen stammten. „Als Landeskirche erfahren wir von einem Austritt meist nur, wenn er vollzogen ist“, sagt Reimann. „Vorher ins Gespräch kommen wir mit den Menschen dann nicht mehr.“ Mit der neuen Internetseite will die Kirche deswegen nicht nur darüber informieren, dass in NRW die Amtsgerichte für den Kirchenaustritt zuständig sind. Sie will Austrittswilligen auch ein letztes Gesprächsangebot machen.