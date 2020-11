Weihnachten in Corona-Zeiten : Große Weihnachtsgottesdienste ungewiss

Weihnachtsgottesdienste werden in diesem Jahr nur mit Einschränkungen möglich sein. Hier ein Tannenbaum bei einer Krippenandacht in der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg. Foto: dpa/Malte Christians

Düsseldorf Was die Corona-Schutzverordnungen für die weihnachtlichen Festtage bedeuten, ist noch immer unklar. Manche Bistümer haben eine Ideenbörse gestartet mit alternativen Formen der Andacht.

Das Angebot ist üppig: mit etlichen Varianten der Haus- und „Do it yourself“-Gottesdienste, einem Lichtergang, einer „Adventsfeier to go“, der digitalen Verteilung des Friedenslichts, mit Hirtenfeuern und bereits etablierten Auto-Messen, Feiern auf Marktplätzen wie in Xanten und Rheydt sowie ökumenischen Gottesdiensten auf Sportplätzen. Der wohl größte dieser Art ist im Mönchenglabdbacher Hockeypark geplant, bei dem die Besucher auf vermeintlich Corona-geschützte Strandkörbe verteilt werden. Ob’s klappt, ist vielerorts fraglich.

Das hat zu tun mit den jüngsten Beschlüssen zur neuen Corona-Schutzverordnung und der darin enthaltenen Formulierung, dass vor allem religiöse Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter vermieden werden „müssen“. In einem ersten Entwurf soll noch von „sollen“ die Rede gewesen sein. Was das konkret bedeuten mag, ist Ländersache – und Verhandlungssache mit drei evangelischen Landeskrichen und fünf katholischen Bistümern in NRW. Größere Gottesdienste unter freiem Himmel kann sich zumindest Antonius Hamers, Leiter des Katholischen Büros in NRW, nach den neuen Corona-Beschlüssen nicht vorstellen. Veranstaltungen in Stadien oder auf großen Plätzen werden kaum möglich sein, sagte der studierte Theologe und Jurist. In Niedersachsen wurden am Freitag geplante Gottesdienste in Fußballstadien von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 bereits abgesagt.