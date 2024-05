Planet der Affen: New Kingdom Affen gegen Affen gegen Menschen

Der Schlüssel zur Seele liegt in den Augen – ohne diese Erkenntnis würde das „Planet der Affen“-Franchise, dessen drei Teile zwischen 2011 und 2017 fast 1,7 Milliarden Dollar eingespielt haben, nicht funktionieren. Die Science-Fiction-Story spielt in einer fernen Zukunft, in der die Affen durch ein von Menschen entwickeltes Virus einige Evolutionsfortschritte gemacht haben. Sie können sprechen, lesen, schreiben und reiten wie ein Mensch. Aber all diese anthropomorphen Bestrebungen würden wirkungslos verpuffen, wenn aus den Gesichtern der hoch entwickelten Primaten nicht menschliche Augen hervorblicken würden. Es sind die Augen, welche die emotionale Verbindung zwischen Publikum und Affen herstellen und die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwinden lassen.