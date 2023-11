„Die Bologna-Entführung“ Religiöser Übergriff mit fatalen Folgen

In einer Historien-Tragödie erzählt der italienische Regisseur Marco Bellocchio einen empörenden Fall von institutionellem Antisemitismus in der katholischen Kirche. Trotz der spannenden Geschichte schwelgt der Film zu sehr in imposanten Kulissen, Kirchenpomp und Orchesterklängen. So kommt keine Nähe auf.

15.11.2023 , 08:55 Uhr

Enea Sala als der junge Edgardo Mortara und Barbara Ronchi als seine Mutter Marianna in einer Szene des Films „Die Bologna-Entführung - Geraubt im Namen des Papstes“. Foto: dpa/Anna Camerlingo

Von Martin Schwickert