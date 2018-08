Kino-Branchentreffen

Messe in Düsseldorf : Filmbranche guckt schon mal in den Herbst

Lebt gern auf großem Fuß - Frank (Jannis Niewöhner) mit Hund Platon in der neuen Detlev-Buck-Komödie „Asphaltgorillas“. Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Foto: Mathias Bothor

Düsseldorf Mehr als 1000 Vertreter der deutschen Filmbranche kommen in dieser Woche nach Düsseldorf und sichten die wichtigsten Filme der Herbstes.

Natürlich gehört ein klimatisierter Kinosaal zu den Orten, an die sich Hitzegeplagte in diesen Tagen mit Freuden flüchten können. Mehr als 1000 Kinobetreiber, technische Dienstleister und Vertreter der Kino-Verbände tun das bis Freitag aus professionellen Gründen: Im Kino Cinestar an der Hansaallee hat ein großes Branchentreffen begonnen, bei dem renommierte Verleiher wie Concorde, Constantin, Universum, Disney, Weltkino oder Wild Bunch ihre Filme für den Herbst präsentieren.

20 neue Produktionen werden in voller Länge gezeigt. Darunter sind große Hollywood-Filme wie „Book Club – Das Beste kommt noch“ mit Stars wie Jane Fonda und Diane Keaton, die erste Eigenproduktion des Verleihers Tobis, die Teenie-Komödie „Das schönste Mädchen der Welt“ von Lars Kraume, und der Detlev-Buck-Film „Asphaltgorillas“ mit Jannis Niewöhner. Dazu gibt es Präsentationen, in denen die Verleiher ihre Marketingpakete rund um die Filme vorstellen. Zum „Schönsten Mädchen der Welt“ etwa, das am 8. September in die Kinos kommt, wird es eine Preview-Tour geben, zu der am 26. August die Darsteller nach Düsseldorf kommen – ins Kino UCI. „Die Filmmesse ist der perfekte Ort und der Sommer die perfekte Jahreszeit, um Kinobetreibern aus ganz Deutschland unser Programm Herbst/Winter 2018/19 zu präsentieren“, sagt Magnus Vortmeyer, Marketingchef des Verleihers Tobis. „Ich bin zuversichtlich, dass Düsseldorf als neue Heimat der Filmmesse ebenso gesellig und erfolgreich ist, wie seinerzeit Köln.“

Info Mehr als 1100 Fachbesucher erwartet Messe Noch bis Freitag präsentieren 18 große deutsche Verleiher ihr Herbstprogramm vor Fachpublikum. Die Messe im Cinestar ist nicht öffentlich. Besucher Zum Branchentreffen kommen Kinobetreiber, technische Dienstleister und Vertreter der Kino-Verbände.

Zum zwölften Mal gibt es dieses Branchentreffen im Sommer. Bisher hat es im Kölner Cinedom stattgefunden, doch der stand dieses Jahr nicht zur Verfügung. Also zog die „Filmmesse Köln“ nach Düsseldorf – und liefert damit die Vorlage für allerhand Kalauer zur Konkurrenz zwischen den Städten. Doch beiden gemein ist bekanntlich die rheinische Offenheit – und die wird in der Filmbranche geschätzt, schließlich geht es bei solchen Veranstaltungen nicht nur um die Filmsichtung, sondern auch um Begegnungen, persönliche Kontakte, die Gespräche in den Pausen. „Neben der Filmwoche in München ist die Filmmesse für uns die wichtiges Informationsquelle für die zweite Jahreshälfte“, sagt Holger Fuchs, Geschäftsführer des Verleihers Concorde. Kollege Christoph Liedke von Wild Bunch teilt die Einschätzung: „Wir sind immer gern bei der Filmmesse dabei, weil wir sie für eine perfekte Plattform halten, das eigene Programm zu präsentieren und sich über das kommende Marktangebot zu informieren.“

Der Herbst bringt große Vielfalt.Für Freunde actionreicher Science-Fiction etwa gibt es die US-Produktion „Kin“ mit James Franco, in der sich zwei Adoptivbrüder mit einer mysteriösen Waffe gegen rachsüchtige Killer und eine Armee Außerirdischer zur Wehr setzen müssen. Für Romantiker die Komödie „Wuff“ über das Liebeswirrwarr von vier Freundinnen, deren Leben durch ihre Vierbeiner auf den Kopf gestellt wird. Darin spielen unter anderem Johanna Wokalek und Kostja Ullmann. Zu sehen sind auch ungewöhnliche Produktionen wie das Horror-Musical „Anna und die Apokalypse“ mit der Britin Ella Hunt, das schon auf Festivals für Begeisterung gesorgt hat. „Die Filmmesse ist der wichtigste Branchentreffpunkt für die Verleih- und Kinobranche im Sommer. Hier zeigen die Filmverleiher von Arthouse bis Blockbuster ihr gesamtes Herbst-Winter-Programm“, sagt Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, die Partner der Messe ist. „Nach einem langen Sommer freuen wir uns auf starke Filme, neue Technologien und Marketingmaßnahmen, die ebenfalls präsentiert werden.“