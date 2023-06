Neues Album Die Wege und Irrwege des Cat Stevens

Ein kleiner Junge sitzt auf der Erdkugel, in seinen Händen eine Gitarre, zu seinen Füßen eine Katze und ein Miniatur-Dorf mit Bäumen, Wiesen und einem Wasserfall, umrundet von einer Eisenbahn. Heile Welt. Der kanadische Kinderbuch-Illustrator Peter Reynolds hat das Cover zu Cat Stevens neuem Album „King Of A Land“ entworfen. Das weckt Erinnerungen. Die Plattenhüllen von „Teaser And The Firecat“ und „Tea For The Tillerman“ des britischen Sängers hatten in den 70er-Jahren eine ähnlich kindliche Anmutung. Auch die zwölf brandneuen Songs, die an diesem Freitag erscheinen, klingen so vertraut, als wären sie vor einem halben Jahrhundert entstanden, als Cat Stevens noch nicht Yusuf Islam hieß und ein gefeierter Folk- und Softrock-Sänger auf dem Höhepunkt seines Ruhms war.