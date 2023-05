Bewegendes Buch in Düsseldorf vorgestellt Kindheitserinnerungen von Holocaust-Überlebenden als Graphic Novel

In fünf Kapiteln führt die Graphic Novel von den „warmen Sonnenstrahlen der Vorkriegszeit“ (Kapitel 1) über „zerbrochene Kinderträume“ und „gejagt in der eigenen Stadt“ in das dunkelste Kapitel „Transnistrien: Überleben in der Hölle“. Das fünfte Kapitel macht schließlich wieder Hoffnung: „Ein neuer Anfang“.