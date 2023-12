Offener Brief an die Bundesregierung Kulturschaffende besorgt über unregulierte KI

Initiiert wurde der offene Brief vom Netzwerk Autorenrechte, einer Interessenvertretung für Autorenverbände. Von dort heißt es in einer Mitteilung: „Die Kulturschaffenden wollen ihre Stimmen geschützt und nicht geklont wissen, ihre Bücher, Comics, Fotos oder Drehbücher nicht unerlaubt in KI-Sprach- und Bildmodellen finden, die ihren Stil nachahmen – oder ihre Gesichter und Bewegungen synthetisch vervielfältigt, um sie als Schauspieler und Sprecherinnen zu ersetzen.“ Daher plädieren die Unterzeichner an Bundeskanzler Olaf Scholz und die Bundesminister Robert Habeck und Volker Wissing, ihre Kunst zu schützen, statt vermeintlichen Wirtschaftsvorteilen zu folgen.