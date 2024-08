Künstliche Intelligenz in der Filmbranche Wenn Leonardo DiCaprio plötzlich fließend Deutsch sprechen kann

Dieses sogenannte „Dubbing“, also die Synchronisation von im Ausland produzierten Filmen in die hiesige Sprache, ist hierzulande, aber auch in Frankreich oder Italien, nicht mehr wegzudenken. Deutschland bildet sogar einen der größten Märkte für Synchronisationsdienstleistungen weltweit. Doch die Branche ist in Sorge. Sie sieht sich – wie viele andere Kreativschaffende – durch den Fortschritt der Künstlichen Intelligenz (KI) unter Druck gesetzt.