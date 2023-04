Künstliche Intelligenz Im Bann des Programms

Aber reichen Daten, und seien sie in noch so gigantischer Menge abrufbar, um in eine gänzlich andere Kategorie des Seins vorzustoßen: in eine Welt der Gefühle, in einen Zustand der Selbstvergewisserung, mithin des Selbstbewusstseins? Könnte ein Super-Computer ein Gewissen ausbilden? Würde es ihm gelingen, sich von vorgegebener Moral oder Ästhetik zu emanzipieren, um eigene Standpunkte einzunehmen? Wäre künstliche Intelligenz in der Lage, einen Willen zu formen? Schmerzen zu fühlen? Käme eine solche Ich-Erfahrung ohne eigenes Erleben aus?