Schatzsuche beim Kindertanztheater „Drunter und drüber“ Eine Höhle voller Überraschungen

Es beginnt mit einer wilden Kissenschlacht auf einer Videoleinwand. Plötzlich stehen die beiden Protagonistinnen auf der Bühne, in der Hand eine Schatzkarte, die sie zufällig unter dem Bett gefunden haben. Das ist der Beginn einer fantastischen Reise in die Welt der Vorstellungskraft. Erstmals zeigt das Forum Freies Theater in der Reihe Junges FFT „Drunter und drüber“, eine von Keren Levi entwickelte Tanztheaterperformance für Kinder ab vier Jahren.