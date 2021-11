Der neue Polit-Thriller von Ken Follett : „Die Zerstörung der Welt ist möglich“

Bestsellerautor Ken Follett bei seinen Recherchen im Atombunker Kelvedon Hatch, der im Kalten Krieg der britischen Regionalregierung zum Schutz dienen sollte. Foto: Lübbe Verlag/Picasa

Interview London Der britische Bestsellerautor Ken Follett hat die Lockdown-Zeiten genutzt und einen neuen Thriller geschrieben. „Never - Die letzte Entscheidung“ spielt in der Gegenwart, ist politisch und apokalyptisch.

Wie haben Sie den Lockdown erlebt? Und was haben Sie in der Zeit gemacht?

Follett Na ja, ich habe meinen Thriller „Never“ geschrieben.

Info Der neue Thriller „Never“ erscheint am 9. November Der neue Thriller Ken Follett: „Never – Die letzte Entscheidung“. Lübbe, 877 Seiten, 32 Euro. Das Buch ersceint am 9. November. Der Autor Kenneth Martin „Ken“ Follett – 1949 in Cardiff geboren – gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Welt. Berühmt wurde er mit „Die Nadel“. Das Werk wurde in 30 Sprachen übersetzt und verkaufte sich rund zwölf Millionen Mal. Weitere große Romane sind „Die Säulen der Erde“ sowie die dreibändige „Jahrhundertsaga“.

Das war dann eine ziemlich einfache Frage …

Follett Richtig. Aber interessant für mich war es dennoch, dass ich „Never“ in so kurzer Zeit schreiben konnte, weil tatsächlich nichts anderes zu tun war. Also: kein Kino, kein Theater, kein Treffen mit Freunden. Kurzum, es gab wenig anderes zu tun als einfach am Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben. Und das war ein sehr viel intensiveres Arbeiten.

Was haben Sie denn am meisten vermisst in dieser Zeit?

Follett Ach, das waren meine Enkelkinder. Ich habe sechs, und sie leben alle in Kalifornien. Und jetzt konnte ich sie schon zwei Jahre nicht mehr treffen. Aber ich habe die große Hoffnung, sie zu Weihnachten in diesem Jahr endlich wiederzusehen. Sie nicht zu treffen, war für mich das absolut Schlimmste.

Wie groß war denn die Versuchung für Sie, einen Thriller eben über Corona und die Bedrohung durch Viren zu schreiben?

Follett Die war nicht sehr groß, weil wir alle damit zu tun haben und wir alle wirklich müde geworden sind, Woche für Woche zu hören, wie viele Menschen sich wieder infiziert haben. Und natürlich spielte es bei der Wahl des Stoffes auch eine Rolle, dass ich über eine Pandemie ja schon einen zumindest historischen Roman geschrieben habe: In „Die Tore der Welt“ geht es um den sogenannten Schwarzen Tod, also die große Pest im 14. Jahrhundert.

Sind Autoren – vor allem gegenüber anderen Künstlern – während des Lockdowns im Vorteil gewesen, da ihr Job ohnehin ein zurückgezogener, einsamer ist?

Follett Ich glaube, das ist tatsächlich so. Wie Sie sagen: Den ganzen Tag allein zu sein, ist für mich im Grunde normal. Zumindest unter diesem Aspekt hat sich bei mir nicht so viel geändert. Natürlich gibt es unter den Autoren die Sorge, dass auch wegen der Wirtschaftskrise die Leute nicht mehr das Geld haben, um Bücher zu kaufen. Jetzt aber zeigt sich, dass die Menschen in Lockdown-Zeiten wirklich wieder mehr gelesen haben. Und nur in diesem Sinne muss man sagen, dass die Autoren die glücklicheren waren.

Aber wie konnten Sie für Ihren neuen Roman überhaupt recherchieren, wenn Sie am Schreibtisch gefesselt waren. „Never“ spielt schließlich an etlichen Schauplätzen dieser Welt.

Follett Das war in der Tat schwieriger. Ursprünglich hatte ich vor, nach Peking zu reisen. Ich wollte auch in den Tschad, obwohl das ein recht gefährliches Land ist und ich mir unsicher war, ob ich es wagen sollte. Wenigstens konnte ich vor dem Lockdown ein paar Mal in Peking und Honkong gewesen sein. Aber es gibt ja diese absolut tolle Erfindung, die Google Earth heißt. Und damit konnte ich jeden Platz dieser Welt ganz in Ruhe betrachten. Aber natürlich ist es besser, wenn man selbst vor Ort sein kann.

„Never“ ist kein historischer Roman, sondern ein aktueller politischer Thriller – über die atomare Bedrohung und die Feindschaft der Weltmächte. Kann es sein, dass wir diese Themen und vor allem diese Bedrohung wegen der Pandemie fatalerweise ein wenig aus dem Blick verloren haben?

Follett Das könnte durchaus sein. Das Virus hat uns sehr beschäftigt, und jetzt liegt der Fokus wieder auf dem Klimawandel und darauf, dass wir viel zu wenig dagegen tun. Wir scheinen die Bedrohung eines nuklearen Krieges weitgehend vergessen zu haben. Seit den 1990er-Jahren haben wir die Armeen verkleinert, und jetzt müssen wir bedauerlicherweise feststellen, dass die Bedrohung durch einen Atomkrieg Schritt für Schritt wieder gewachsen ist. Genau das müssen wir wieder viel stärker beobachten. Wir haben uns in den 1990er-Jahren deutlich sicherer gefühlt.

Aktuell gibt es einen neuen bedrohlichen Schauplatz: Das ist Taiwan, auf das China zunehmend deutlichen Anspruch erhebt.

Follett Das ist in der Tat ein extrem gefährlicher Brennpunkt. Aber darüber konnte ich nicht schreiben, weil die Situation so labil ist. Sollten die Chinesen eine Invasion in Taiwan starten, wird Amerika vor einer sehr schwierigen Entscheidung stehen: Werden sie Taiwan verteidigen oder nicht? Das ist zu kompliziert, um darüber jetzt ein Buch schreiben zu können. Mir lag in „Never“ auch aus literarischen Gründen daran, dass die Weltmächte auf indirektere Weise aufeinandertreffen.

Ohne zu viel zu verraten: Für wie realistisch halten Sie das Szenario, was Sie in „Never“ erzählen?

Follett Es ist von Anfang an meine Absicht gewesen, so realistisch wie eben möglich zu schreiben. Der Leser muss es glauben können, damit es eine gute Geschichte wird. Das Ziel ist zu glauben, dass es so sein könnte. Darum sprach ich auch mit Leuten, die viel mehr über internationale Politik und Diplomatie wissen und verstehen als ich. Deren Einschätzungen sind in meinen Thriller eingeflossen. Auch darum glaube ich, dass das, was ich als Thriller erzähle, Wirklichkeit werden könnte.

Haben Sie bei der Arbeit am Roman selbst etwas gelernt über das Spiel der Weltmächte?

Follett Ja, wobei mir Politik nicht grundsätzlich fremd ist. Meine Frau war viele Jahre Politikerin, und viele unserer Freunde sind Politiker in hohen Positionen. So war ich mit vielen Dingen durchaus schon vertraut. Für mich erhellend aber war die Umweltkatastrophe am Tschadsee, von der ich zuvor nie gehört hatte. Mir wurde plötzlich klar, dass das, was am Tschadsee geschieht, das Schicksal der ganzen Welt möglicherweise vorwegnimmt. Und das hat mich wirklich berührt, dass die Umweltkatastrophe dort und der Klimawandel natürlich damit zusammenhängt, wie wir in Europa leben.

Sind wir gerade dabei, gewissermaßen die Säulen der Erde für immer zu vernichten?