Aufarbeitung in der Katholischen Kirche Kirche zahlt 40 Millionen Euro an Betroffene

Das alles sind kalte Zahlen, die über das Leid der Betroffenen keinerlei Auskunft geben, wie auch die UKA-Vorsitzende, Richterin Margarete Reske, betonte. Alle Daten können allenfalls eine Ahnung vom Umfang des Missbrauchs in der katholischen Kirche geben. Doch obwohl der „Tätigkeitsbericht“ keine Art Missbrauchsgutachten ist, gibt das Zahlenmaterial Aufschluss über die Strukturen. Nach den Anträgen fanden die meisten Taten in den 1960er und -70er Jahren statt (60 Prozent); weniger als neun Prozent seit 1990er Jahren. Wobei die meisten Betroffenen über mehrere Jahre den Tätern ausgesetzt waren: Von Einzelereignissen künden nur zehn Prozent der Anträge, bei weiteren zwölf Prozent liegt die Zeitspanne bei maximal einem Jahr. Dagegen werden Missbrauchstaten über einen Tatzeitraum von mehr als sechs Jahren bei einem Viertel der Fälle geschildert. Wobei Kinder in Heimen über einen weitaus längeren Zeitraum missbraucht wurden, und in besonders schweren Fällen mehr Mädchen als Jungen. Einrichtungen, die Schutz bieten sollten, waren „oftmals ein Ort der Angst und Unsicherheit und riefen großes Leid hervor“, so Reske.