Deutsche Bischöfe stellen Leitfaden vor Die Grauzone des geistlichen Missbrauchs

Die Kirche steht wieder einmal am Anfang einer Aufklärung ihrer Taten. Begleitet werden diese von der Uni Münster mit einer dreijährigen Studie, die neben der „Christusgemeinschaft“ vor allem „Totus Tuus Neuevangelisierung“ (ganz dein) im Blick hat, die 2004 in Münster gegründet wurde und längere Zeit kirchenrechtlich als geistliche Vereinigung anerkannt war. 2021 entzog der Münsteraner Bischof Felix Genn „Totus Tuus“ dann die Anerkennung, der sektenähnliche Strukturen attestiert werden. Es gibt aus dem Erzbistum Köln zwei Priester in Düsseldorf, die ihre spirituelle Heimat in dieser Gemeinschaft haben. Sie wurden vom Kölner Erzbistum angewiesen, ihr Wirken in den Pfarren vom Engagement für Totus Tuus zu trennen.