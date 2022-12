Katholische Kirche Vorwürfe auch gegen Johannes Paul II.

(kna) Im Nachhinein wirkt es so, als hätten sie geahnt, was noch kommt. Mitte November entschieden sich die katholischen Bischöfe in Polen für eine Vorwärtsverteidigung zum Schutz ihres Nationalheiligen: Es scheine eine „Art Mode“ geworden zu sein, zu behaupten, der frühere Papst Johannes Paul II. (1978–2005) sei nicht richtig mit kirchlichen Missbrauchsfällen umgegangen oder habe solche Taten gar vertuscht. Es werde versucht, seine „Autorität anzufechten und sogar seine Heiligkeit in Frage zu stellen“, kritisierten die Bischöfe in einer Art Brandbrief.