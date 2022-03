Auf der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe : Katholische Bischöfe unterstützen Waffenlieferungen

Vierzehnheiligen Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung beschäftigt sich die katholische Bischofskonferenz auch mit der Lage in der Ukraine. „Nur die Wahrheit wird uns befreien“, sagte der ukrainische Bischof Bohdan Dzyurakh.

Die Emotionen kochten hoch, als ukrainische Christen am Rande der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz im fränkischen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen über die Lage in ihrem Heimatland berichteten. Denn gestern und heute wollten sich Deutschlands katholische Bischöfe mit der Lage im Kriegsgebiet beschäftigen. „Die deutschen Bischöfe verurteilen das Vorgehen der Russischen Förderation ohne Wenn und Aber“, sagte der Augsburger Bischof Bertram Maier, der als Vorsitzender der Kommission Weltkirche eine Art Außenminister der Bischofskonferenz ist. „Wir stehen an der Seite der ukrainischen Nation, die das Recht der Selbstverteidigung besitzt, das im Völkerrecht kodifiziert ist, aber auch von der kirchlichen Friedenslehre für den Fall eines Angriffs bejaht wird.“

Meier betonte, dass Waffenlieferungen an die Ukraine bei einer gleichzeitigen militärischen Zurückhaltung des Westens „prinzipiell vereinbar mit den Grundlagen der christlichen Friedenslehre“ sei. Praktisch heißt das „an der Seite der ukrainischen Nation stehen“ für die deutschen Bischöfe indes vor allem, die griechisch-katholischen Ukrainer in Deutschland zu unterstützen. Denn während Bohdan Dzyurakh, der in München ansässige „Apostolische Exarch für die Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien“, unter Normalbedingungen zu den unauffälligsten Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz gehört, sind die wenigen Gemeinden der katholischen Ukrainer in den vergangenen Tagen zu Knotenpunkten der Flüchtlingshilfe geworden. Und der aus der Gegend von Lemberg stammende Redemptoristenpater Bohdan wandelte sich zu einem Organisator, der selbst noch bis spät in die Nacht unzählige Telefonate führt, Unterkünfte und Reisemöglichkeiten organisiert und seinen Landsleuten beim Ankommen in Deutschland hilft.