Deutscher Katholikentag in Erfurt eröffnet Christen sind gut beim Thema Hoffnung

Zum dritten Mal nach dem Katholikentag 2022 in Stuttgart und dem Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg war der aus der evangelischen Kirche ausgetretene Scholz als Bundeskanzler bei einem Christentreffen zu Gast. Denn in der Bundespolitik gehört das zum guten Ton: Schließlich gibt es in Deutschland keine anderen Veranstaltungen, auf denen ein politisch interessiertes Publikum in jenen Größenordnungen zusammenkommt. Doch Kirchen- und Katholikentage haben ebenso traditionell eine politische Schlagseite: Sozialdemokraten, Grüne und auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) waren auf vielen Podien zu Gast. Dass die rechtspopulistische AfD nicht zu den Christentreffen zugelassen wird, ist mittlerweile unumstritten – doch auch die Auftritte von CDU-Funktionären waren in Erfurt spärlich: Man habe auch zahlreiche Absagen von CDU-Politikern erhalten, hieß es in der Eröffnungspressekonferenz. Doch auch der Bundesvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, nahm nur an einem Gottesdienst teil und hielt bei einem Empfang der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung eine Rede.