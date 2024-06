Deutscher Katholikentag in Erfurt Glaubensfest in Krisenzeiten

Überschattet wurde der Katholikentag freilich von der Krise der katholischen Kirche in Deutschland. Bedingt durch den Missbrauchsskandal und die Überalterung der Gemeinden verzeichneten beide große Kirchen in den letzten Jahren Mitgliederverluste in Rekordhöhe. 2022 verloren die Katholiken erstmals mehr als eine halbe Million Gemeindeglieder in einem einzigen Jahr. „Glaube gibt es nur im Modus der Zerbrechlichkeit“, sagte Bätzing im Abschlussgottesdienst. „Krise und Verlust, Sehnsucht und Verheißung gehörten von Anfang an ganz wesentlich zur Kirche dazu.“