Es war nicht der erste Brand : Ein Schock für Frankreichs Orgelbaukunst

Nantes In der Kathedrale von Nantes war das zerstörte Instrument ein Werk des großen François-Henri Clicquot.

Es war in einem dieser Campingurlaube in der Bretagne. Nach drei Nächten mit Dauerregen hatten wir zu fluchen begonnen, nach der fünften Nacht im Regen empfahlen uns Einheimische, es im Süden der Region zu versuchen. Dort rieten uns Einheimische nach weiteren drei Nächten Dauerregen, sicherheitshalber Richtung La Rochelle zu fahren, also 350 Kilometer weiter gen Süden. Dort sei das Wetter garantiert besser.

Die Sonne ging aber bereits in Nantes auf. Dort mündet die Loire, die als Wetterscheide gilt, in den Atlantik, und weil es immer noch regnete, betraten wir die Kathedrale, in der jemand auf der Orgel übte. Sofort wurde unser Herz gewärmt, helle Strahlen drangen vom Himmel in uns ein, und weil ich mich in französischer Orgelbaukunst un petit peu auskannte, konnte ich ein bisschen Fachkunde anbringen: ein herrliches, viermanualiges Instrument mit 74 Registern aus der berühmten Werkstatt von François-Henri Clicquot, so um das Jahr 1780 gebaut. Es war damals die ideale Generalprobe Clicquots für die riesige Orgel in Saint-Sulpice in Paris, die er danach in Angriff nahm.