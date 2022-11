„Endlich mal was Schönes“ : Kinderkriegen ohne Mann

Was tun, wenn eine Frau ein Kind möchte, aber keinen Mann mit demselben Wunsch findet? Karoline Herfurths Komödie „Endlich mal was Schönes“ erzählt vom Sich-Verlieben in der Gegenwart.

„Co-Parenting“ nennt sich das Modell, in dem Männer und Frauen zueinander geführt werden und per künstlicher Befruchtung ein Kind zeugen, das dann von den getrennt lebenden Eltern gemeinsam aufgezogen werden soll. Klingt super. Dumm nur, dass Karla auf der Hochzeit ihres Vaters den Krankenpfleger Ole (Aaron Altaras) kennenlernt. Der junge Mann ist 26 und ernsthaft an Karla interessiert. Aber was soll sie mit diesem hübschen, jungen Kerl, dem sie nicht die Vaterschafts-Pistole auf die Brust setzen kann und will? Und so verfolgt sie die erfrischende Romanze und die Operation „Künstliche Befruchtung“ gleichermaßen weiter, was zwangsläufig zum Eklat führen muss.Nachdem Karoline Herfurth in „Wunderschön“ die weiblichen Schönheitsideale der modernen Gesellschaft facettenreich infrage stellte und damit 1,6 Millionen Zuschauende ins Kino zog, begibt sie sich nun wieder in das Format der romantischen Komödie. Aber „Einfach mal was Schönes“ geht weit über die Liebesgeschichte zwischen einer Enddreißigerin mit Torschlusspanik und einem zehn Jahre jüngeren Mann hinaus. Denn Herfurth erweitert das Rom-Com-Genre zum tragikomischen Porträt einer dysfunktionalen Familie