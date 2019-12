Konzert : Drei Stunden Frohlocken

Düsseldorf Karlfried Haas gibt in der Matthäikirche alle Kantaten des Weihnachtsoratoriums.

Während andere Kantoreien zumeist nur jeweils die Hälfte des Weihnachtsoratoriums auf dem Programmzettel haben, führte Karl­fried Haas am 3. Advent in der Matthäikirche mit geradezu enzyklopädischer Vollständigkeit sämtliche sechs Kantaten des Oratoriums auf. Das Konzert war indes alles andere als wissenschaftlich-trocken, man hörte vielmehr eine kraftvolle Darbietung.

Frisch und beherzt erscholl das „Jauchzet, frohlocket“ von Pauken, Trompeten und dem ganzen Chor bereits zu Beginn. Und diese Energie konnten Haas und seine Kantorei an Matthäi geschlagene drei Stunden aufrechterhalten. Nicht nur die Akkorde waren sauber aufgebaut, auch als die einzelnen Chorstimmen starke Selbstständigkeit zeigen mussten, waren sie sicher in Tongebung und Timing. Bei den Chorälen konnte sich die volle Kirche am Wohlklang und an frischen Tempi erfreuen. Die gedämpfte Lautstärke verbunden mit einem ruhigeren Zeitmaß beim Choral „Ich steh’ an deiner Krippen hier“ zeigte, dass dieser für Karlfried Haas eine tiefe Bedeutung hat.