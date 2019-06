Debatte um politische Cartoons : Streit um Islam-Karikaturen

Köln/Berlin Der Cartoonistin Franziska Becker wird Islamfeindlichkeit vorgeworfen.

Franziska Becker freut sich aufs Wochenende. Dann soll die Kölner Karikaturistin vom Jounalistinnenbund für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Normalerweise ist die Freude selbstverständlich und wäre so nicht der Rede wert, diesmal aber schon, weil die 69-Jährige besonders aus Journalistenkreisen massiv kritisiert wird. Islamfeindlich seien ihre Karikaturen, urteilt die kurdische Feministin und Autorin Sibel Schick. Da werde „einem ja schwindelig, so offen rassistisch insbesondere gegenüber kopftuchtragenden Frauen sind die“, twittert die Journalistin Teresa Bücker. Und Jakob Augstein befindet, dass die Cartoons der neuen Preisträgerin auch in der „Jungen Freiheit“ gedruckt werden könnten, also der rechtsgerichteten Wochenzeitung.