Von KI bis Ampelchaos Jahresrückblick in Karikaturen

Gezeichnet hat sie alle Klaus Stuttmann. Der 1949 geborene Künstler ist seit Jahrzehnten als politischer Karikaturist tätig. Seine Zeichnungen erscheinen in vielen Zeitungen, unter anderem in der Rheinischen Post. An sechs von sieben Tagen in der Woche zeichnet Stuttmann. 2023 hat er sich unter anderem an Wladimir Putin, der polnischen Justizreform, dem synodalen Weg in der katholischen Kirche und natürlich der Ampelkoalition abgearbeitet. 200 seiner Werke, die in den vergangenen Monaten erschienen sind, haben es nun in das neue Buch geschafft.