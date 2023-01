Kardinal Woelki beim Soldatengottesdienst im Köln Dom Wenn unser Tun den Frieden zerstört

Dass zum Weltfriedenstag seit 1977 ein internationaler Soldatengottesdienst im Kölner Dom gefeiert wird, ist wichtig. Dass er aber seither an Aktualität und Dringlichkeit nichts verloren hat, ist bedrückend. Und noch finsterer diesmal mit dem seit Monaten währenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Kardinal Rainer Maria Woelki erinnerte im Gottesdienst an das zurückliegende Weihnachtsfest, das inzwischen von unserem Alltag in den Hintergrund gedrängt worden sei, auch wenn das eine oder andere schmückende Überbleibsel noch bis Mariä Lichtmess sichtbar bleibe. Da sei es, so Woelki, nicht leicht, die Friedensbotschaft der Engel und die Ereignisse von Weihnachten wach zu halten. Noch schwerer aber sei es, den Frieden von Weihnachten zu bewahren.