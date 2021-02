Kirche in der Missbrauchskrise : Ein Schritt zu mehr Verantwortung

Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn Die katholische Kirche setzte den synodalen Reformweg fort. Das Präsidium erklärte vor der Konferenz, dass bei pflichtswidrigem Verhalten auch Rücktritte von Bischöfen kein Tabu mehr sein dürfen.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Noch bevor der synodalen Reformweg der katholischen Kirche seine weitere Arbeit mit einer Online-Konferenz aufnehmen konnte, gab es deutliche „Diskussionsbeiträge“ im Vorfeld. So veröffentlichte das Präsidium des Synodalen Wegs eine Erklärung, die vor allem an Köln gerichtet ist. So hätten „die Vorgänge im Erzbistum Köln um die Bestellung, Nichtveröffentlichung und Neuvergabe von Gutachten dazu geführt, dass Viele am Willen kirchlicher Autoritäten zu vorbehaltloser Aufklärung zweifeln“. Es seien erhebliche Irritationen entstanden, auch sei „ein Verlust an Vertrauen eingetreten, der nur schwer wieder behoben werden kann“. Kardinal Rainer Maria Woelki, der auch Mitglied der Synodalversammlung ist, räumte ein, „Fehler“ gemacht zu haben. „Mir ist schmerzlich bewusst, dass Vertrauen verloren gegangen ist“, erklärte der Erzbischof. Doch blieb er bei seinem Entschluss, das erste Missbrauchsgutachten vorerst nicht zu veröffentlichen.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), bedauert die Zurückhaltung des Gutachtens: „Die damit verbundene Krise ist meiner Ansicht nach in Köln nicht gut gemanagt worden.“ Dies würde auch die Atmosphäre der Online-Konferenz beeinträchtigen: „Viele Betroffene fragten sich, ob es denn in der Kirche wirklich ernst gemeint ist mit der Aufarbeitung von Missbrauch.“

In der Erklärung des Präsidiums – es trägt den Titel „Transparenz und Verantwortung“ – ist auch von weitreichenden Folgen für Ortsbischöfe die Rede. Danach sollten alle, die in der Kirche Leitung ausüben, die Konsequenzen tragen und sie gegebenenfalls auch selbst ziehen müssen, „wenn sie im Umgang mit Missbrauch Recht gebrochen, Pflichten verletzt oder gravierende Fehlentscheidungen getroffen haben“, heißt es. Und: „Dabei kann auch ein Rücktritt kein Tabu sein.“

Im Vorfeld der Online-Konferenz erklärte unserer Redaktion die Grünen-Politikerin und frühere stellvertretende Ministerpräsidentin von NRW, Sylvia Löhrmann: „Ich bin als Christin fassungslos über die Vorgänge in Köln.“ Nach den Worten der 63-Jährigen habe sich der Erzbischof sehr verdient gemacht in der Flüchtlingspolitik, „da konnte die engagierte Zivilgesellschaft sich immer auf ihn verlassen. Auch darum verstehe ich sein Verhalten jetzt nicht.“ Angesichts der „schrecklichen Verbrechen“, die von Priestern begangen wurden, habe sie „kein Verständnis für das Agieren von Kardinal Woelki“. So sei es wichtig, dass die Laien und der Diözesanrat sich jetzt positionieren und auf die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie drängen. „Menschen, die an der Spitze stehen, haben eine persönliche Verantwortung, auch wenn sie möglicherweise nicht selbst betroffen oder allein verantwortlich sind“, betonte Löhrmann.

Die zweitägige Online-Konferenz begann mit der Missbrauchskrise, die schließlich als systemische Ursache der Anlass war, den Reformweg in seiner jetzigen Form einzuschlagen. So hatten Vertreter des neuen Betroffenenbeirats der DBK das erste Wort der Beratungen. Sie machten deutlich, dass die Kirche erst am Anfang der Aufarbeitung stehe und die Institution an ihr Handeln gemessen werde. Ein Satz Adolf Kolping diente Johannes Norpoth als Motto: „Schön reden, tut’s nicht. Die Tat ziert den Mann.“ Künftig werden auch Betroffene den Synodalen Weg „kritisch begleiten“, wie es hieß.