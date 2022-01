Kölner Erzbischof kehrt Anfang März zurück : Kardinal Woelki feiert Aschermittwoch-Messe wieder im Kölner Dom

Köln Alle Spekulationen über die Zukunft des Kölner Erzbischofs haben ein Ende: Kardinal Woelki lädt zum traditionsreichen Aschermittwoch-Empfang ein und wird zuvor auch die Messe im Dom feiern.

Noch im vergangenen Jahr wäre es die gewöhnliche Ankündigung eines Termins gewesen. Jetzt hat die Einladung zum traditionellen Aschermittwoch-Gottesdienst im Kölner Dom und anschließendem Empfang im nahegelegenen Maternushaus aber einen erheblichen Informationswert: So wird die Heilige Messe am Aschermittwoch der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki , zelebrieren und den Gläubigen das Aschenkreuz erteilen.

Damit ist dies der erste offizielle Termin des Erzbischofs, dem Papst Franziskus noch im Oktober eine Auszeit angeordnet hatte. Der Grund damals: Kardinal Woelki habe nach Meinung des Heiligen Vaters besonders in der Kommunikation der Missbrauchsaufklärung im Erzbistum „große Fehler“ gemacht. In der Zwischenzeit wurde immer wieder auch darüber spekuliert, ob der 65-jährige Erzbischof überhaupt wieder nach Köln zurückkehren werde. „Ich gehe davon aus, das Kardinal Woelki am 2. März zurückkehren wird. Aber ich sitze nicht auf dem Schoß des Heiligen Vaters, der mir irgendetwas ins Ohr flüstert“, so Weihbischof Steinhäuser im Gespräch auch mit unserer Zeitung.