Vollversammlung der deutschen Bischöfe Christen sollen sich ihres eigenen Verstandes bedienen

Am Morgen hatte Kardinal Reinhard Marx in seiner Predigt Kirche und Mitbrüder im Bischofsamt zu gesellschaftlichem Engagement ermutigt. Man sei an einem Punkt angekommen, an dem man sich Gedanken machen müsse, was Kirche in einer freien Gesellschaft sein wolle. Denn die Freiheit sei vielfach bedroht. „Aber dann haben wir als Kirche an der Seite der Freiheit zu stehen und nicht an der Seite von autoritären Regimen, nicht von denen, die von der Vergangenheit träumen, AfD-Träume träumen oder Putin-Träume träumen oder Kyrill-Träume träumen.“ Und in einem gewagten Brückenschlag zur Aufklärung wandelte er die Worte von Immanuel Kant für seine Zwecke um: „Christ, fang an, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“