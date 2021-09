Bischofsvollversammlung in Fulda : Kardinal Marx: „Religion wird aus dieser Welt nicht verschwinden“

Kardinal Reinhard Marx. Foto: dpa/Tobias Hase

Fulda In seiner Predigt am zweiten Tag der Bischofsvollversammlung in Fulda stellte der Münchner Erzbischof den Kult in Zentrum des katholischen Lebens: „Wenn wir das vergessen und vernachlässigen, werden wir nicht in die Zukunft gehen können.“

Die Religion wird aus dieser Welt nicht verschwinden. Sie verändert sich, wird auch neue Formen annehmen – aber verschwinden? „Das würde wohl kaum jemand behaupten“, so Kardinal Reinhard Marx in seiner Predigt am zweiten Tag der Bischofsvollversammlung in Fulda. Einen Tag zuvor hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, an gleicher Stelle seine versammelten Amtsbrüder zur Umkehr aufgerufen und an sie appelliert, den vielen Fragen, die an die Kirche gestellt werden, mit neuem Denken zu begegnen. Diese Botschaft, die auch mit dem Blick auf die große Synodalversammlung in der kommenden Woche an die Bischöfe gerichtet war, hat zum Auftakt der dreitägigen Beratungen für beträchtliche Aufmerksamkeit und Diskussionen gesorgt. Eine Fortsetzung dieser kritischen Einlassung gab es mit Kardinal Marx jetzt nicht, der Bätzings Vorgänger im Amt des DBK-Vorsitzenden war und noch vor wenigen Wochen Papst Franziskus selbst seinen Rücktritt angeboten nicht – nicht.

Marx blickte in Fulda vielmehr auf die Zukunft von Glauben und Religion und auf die Gefahr, dass die Religion insgesamt fundamentalistischer werde oder sich in neuen Gruppen formieren könne. Natürlich müsse sich die Kirche dem stellen, „was uns die Tagesordnung der Welt auf die Liste setzt“, so Marx. Doch das Wesentliche, was die katholische Kirche bewegt, sei der Kult, der Gottesdienst. Solange gebetet werde, bleibe die Kirche ein Stachel im Fleisch der Moderne, wie es Jürgen Habermas formuliert habe. Aber es muss dann auch ein Gottesdienst sein, der „anschlussfähig ist, der bedeutsam, sinnvoll und vernünftig ist. Der etwas zu sagen hat für alle".

Was steht im Zentrum, wenn alles zusammenbricht? Nach biblischer Überlieferung versammeln sich die Menschen um den Tempel. „Der Tempelkult wird zum Zentrum der Identität, zum Ausgangspunkt der neuen Sammlung des Volkes Gottes.“ Nicht die Politik sei das Entscheidende von Kirche und Religion, nicht einmal die Ethik. Religion mag zwar ein Impuls für unser Nachdenken sein, wie wir künftig gut und richtig miteinander leben wollen. Aber eine notwendige Quelle für alle dürfte das nach den Worten des Münchner Erzbischof nicht sein. Im Gegensatz zum Kult. „Die Frage, ob es Gott gibt und ob ich ihm begegnen kann, ob wir etwas miteinander feiern, was wir uns selber nicht schenken können und nicht unser Verdienst ist, die kann nur der Kult beantworten.“ Eine Religion ohne Kult sei sinnlos, zitierte Marx den Philosophen Jürgen Habermas.