Les Vents Françaix spielen in der Tonhalle Französische Winde für Mozart und Verdi

Das Motto des kommenden Kammerkonzerts am 22. April in der Tonhalle atmet eine gewisse Großzügigkeit. Es musizieren Les Vents Françaix, also die französischen Winde, dabei sind von den fünf weltberühmten Bläsern, die sich unter diesem zugkräftigen Label vereint haben, nur drei echte Franzosen – Emmanuel Pahud (Flöte) dagegen ist Schweizer, Radovan Vlatkovic (Horn) ist Kroate. Aber das macht nichts, mit ihren Kollegen Paul Meyer (Klarinette), François Leleux (Oboe) und Gilbert Audin (Fagott) atmen sie seit vielen Jahren französischen Geist und kümmern sich intensiv um französische Bläserliteratur, beispielsweise von Maurice Ravel, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Albert Roussel und André Caplet. Und wenn ein Pianist erforderlich ist, wird der Landsmann Eric Le Sage hinzugebeten.