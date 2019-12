Kalender-Weisheiten : Sprüche für ein ganzes Jahr

Viele Menschen haben sich für 2020 einen Kalender mit berühmten Zitaten besorgt. Für die einen sind diese Sprüche geistiges Grundrauschen. Andere werden tatsächlich nachdenklich.

Heute tritt Novalis auf, der eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg hieß und als literarischer Philosoph der Frühromantik gilt. Er hinterließ mir einen anderen Spruch, gedruckt auf dünnem Papier in der Größe elf mal elf Zentimeter: „Ist die Seele ruhig, so wird auch der Körper bald beruhigt.“

Am Montag macht es wieder „Ratsch“, dann meldet sich der unermüdliche Bonmot-Spender Albert Einstein („Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug.“)

Über den Spruch des Novalis kann ich jetzt 48 Stunden nachdenken, wenn ich das will, denn in meinem Abreißkalender gilt ein Spruch immer für das ganze Wochenende. Im vergangenen Jahr habe ich also knapp 300 Sprüche konsumiert, habe gelächelt, mit den Augen gerollt, habe dann und wann ein wenig sinniert – und in einigen Fällen hat mich so ein Kalenderspruch eines berühmten Kopfes ernstlich zum Nachdenken gebracht.