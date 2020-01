Virtuose Komposition : Ein Klavierstück von acht Stunden Dauer

London Heute beschäftigen wir uns mit einem englischen Komponisten, der unter Fachleuten eher gefürchtet als geliebt wird.

Wie klingt diese Musik? Wie aus dem Dschungel, wie vom Wühltisch, hemmungslos ausufernd, mit einer Kontrapunktik, die zum Teil über fünf Notensysteme reicht. Klanglich erinnert es an Alban Berg, an Sergej Rachmaninow, an Arvo Pärt, an Alexander Skrjabin – nur unmäßiger, apodiktischer und ausschweifender. Allerdings überraschen einen die Gestaltwechsel in den Variationen: von maximal dicken Akkorden hin zu zarter Poesie.