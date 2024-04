Kafkas letzte Liebe spielte am Düsseldorfer Schauspielhaus Auf den Spuren von Dora Diamant in Düsseldorf

Info

Dora Diamant Sie war die Tochter von Herschel Dymant, einem erfolgreichen Kleinunternehmer. Ihre Mutter Friedel starb, als sie acht Jahre alt war. Nach einer kurzen Ausbildung als Kindergärtnerin in Krakau zog die 21-Jährige nach Berlin und arbeitete dort beim Berliner Jüdischen Volksheim. Im Alter von 25 Jahren lernte sie Kafka 1923 kennen und und pflegte ihn bis zu dessen Tod 1924. Im Jahr 1926 wurde sie Schauspielerin am Düsseldorfer Theater und war dort bis 1930 in verschiedenen Produktionen zu sehen. 1936 floh Dora Diamant vor den Nazis in die Sowjetunion und von dort 1940 nach Großbritannien. Sie starb 1952 in London an den Folgen eines Nervenversagens.

Franz Kafka Sein Todestag jährt sich am 3. Juni 2024 zum 100. Mal. Im Gedenken an ihn, rückt auch seine Beziehung zur Dora Diamant wieder ins öffentliche Interesse, die in den letzten Lebensmonaten nicht von seiner Seite wich.