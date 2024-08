Bekannt aus „Mitternachtsspitzen“: Kabarettist Richard Rogler mit 74 Jahren gestorben

Der Kabarettist Richard Rogler ist tot. Wie seine Familie am Dienstag in Köln mitteilte, starb er bereits am Sonntag. Rogler galt als eines der Urgesteine der politischen Kabarett-Szene in Deutschland, im Fernsehen moderierte er zeitweise die Reihe „Mitternachtsspitzen“ und gehörte zum „Scheibenwischer“-Ensemble. Der Grimme-Preisträger wurde 74 Jahre alt.