Nils Heinrich im Kom(m)ödchen : Der Apfelflüsterer und die Öl-Krise im Supermarkt

Der Kabarettist Nils Heinrich. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Düsseldorf Nils Heinrich probt den „Aufstand“. So hat der Kabarettist sein aktuelles Programm betitelt, das er nun im Kom(m)ödchen vorstellte.

Um von seiner Wahlheimatstadt Berlin nach Düsseldorf zu kommen, hatte sich Nils Heinrich nicht etwa ins Auto gesetzt. In Zeiten von Energiekrise, Klimawandel und persönlicher Ökobilanz ließ er sich auf den Schienenfernverkehr ein. „Wer das Abenteuer sucht, dem empfehle ich die Bahn“, bilanzierte der 52-Jährige im Kom(m)ödchen. Sein aktuelles Programm trägt den Titel „Aufstand“ und ist ein Parforceritt durch das Leben von Nils Heinrich in den letzten rund drei Jahren.

Heinrich erzählte Geschichten aus seinem Alltag, die viele im Publikum aus eigener Erfahrung kennen. Rekapitulierte noch einmal die Pandemie („die Älteren werden sich sicher erinnern“), sinnierte über die Vorteile einer Quarantäne („Ruhe vor der Familie“), dachte laut über „die Öl-Krise im Supermarkt“ nach und fragte sich, was die Leute wohl mit dem ganzen Sonnenblumen-Öl angestellt haben. Verriet, dass er von seiner in Leipzig lebenden Schwester ein Care-Paket mit Trockenhefe bekommen hätte und wunderte sich darüber, dass Berlins Straßenlaternen neuerdings Suchaufrufe zierten, die nicht von ausgebüxten Vierbeinern handelten, sondern „entfahrende Staubsaugerroboter“ vermissten.

Er habe sich, gab der zweifache Vater zu, in letzter Zeit zu einem „Apfelflüsterer“ entwickelt, der die dunklen Stellen am Bio-Obst bespricht und seinen Nachbarn gern ungefragt Ratschläge gibt, denn er meine es ja nur gut. Als „kommunikativer Mensch“ ärgerte er sich über Zeitgenossen, die nur noch auf ihre Smartphones starren. „Man muss helfen, wo man kann“, meinte er und gab einen bitterbösen Rat, wie Rufnummern wieder frei würden: „Ich stelle mich an die Ampel und rufe den Leuten, die nur auf ihr Handy starren bei Rot zu, es ist Grün!“

Die Zeiten, hätten sich geändert. Heute wird gedampft statt geraucht, weggeworfen statt repariert. Eltern sind von Großeltern in Sachen Fitness kaum noch zu unterscheiden, und der Trend ginge weg vom SUV hin zum Pick Up Truck. Als Vater von zwei „Geninformationsträgern“ erklärte er die Entwicklung der „Mehrkinderhaltung“ zur Lösung für den Fachkräftemangel. Sein Erstgeborener heiße Klempner.

Es ist Heinrichs Stärke, den Finger in die Wunde zu legen und ernste politisch gesellschaftliche Themen so mit hintergründigem Humor zu präsentieren, dass man sich verwundert die Augen reibt, wie viel Witzpotenzial darin steckt. Beispielsweise, wenn er einen Einkauf im Bio-Supermarkt beschreibt, der das Angebot im Kühlregal mit „Batterien aus Jogurtgläsern“ in ganz neuem Licht erscheinen lässt.