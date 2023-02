Thomas Freitag im Kom(m)ödchen Der Mensch braucht einen Beipackzettel

In früheren Jahren hätte Thomas Freitag jetzt eine seiner unvergleichlichen Parodien gestartet, genussvoll Politiker imitiert wie damals Willy Brandt, Franz-Josef Strauß oder Herbert Wehner. Wie in den erfolgreichen Fernsehstunden mit „Scheibenwischer“ oder „Freitags Abend“. Auch in diesem Programm gibt er kleinere Kostproben seiner sprachlichen Virtuosität. Sein persönlicher Rückblick aber endet mit der Frage, was eigentlich falsch gelaufen ist, wenn man Franz-Josef Strauß verhindern wollte, um am Ende Donald Trump in die Augen zu blicken.