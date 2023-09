Comedy-Stars und Eigenproduktion Die Highlights der neuen Kabarett-Saison im Flin

Ein anderer Höhepunkt ist die Eigenproduktion „Ich dachte, Sie sind mein Mann!“, die am 12. Oktober um 20 Uhr ihre Premiere feiert und auch an Silvester zweimal aufgeführt wird. Stößel beschreibt die Komödie von John Tobias aus den 1980er Jahren als „zeitlos“ und „durchgeknallt“. Die Prämisse: Ein Mann namens Harold kommt nach Hause, irrt sich dabei in der Tür und landet so bei Candida. Sie hält ihn für ihren Ehemann Henry, er für seine Ehefrau Gloria. Zum Schluss warte noch eine Überraschung, so Stößel.