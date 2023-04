K21 Global Art Award Die Geschichten des roten Kleids

Dieses ornamental bedruckte Ishweshwe-Kleid wird in der Xhosa-Kultur von verheirateten Frauen getragen. Es war bei der ländlichen Bevölkerung in der Zeit der Apartheid weit verbreitet. Für die Künstlerin ist es ihr Erkennungszeichen. Damit tauchte sie 2015 auf der Biennale von Venedig auf, als Theodora, das fiktive Alter Ego. Nun hängte sie es in fünffacher Ausführung im zweiten Raum in der zweiten Etage auf. Sie selbst kam in einer groben Jeans-Stoffjacke und strahlte vor Stolz. Der Preis sei ein Ansporn, künstlerisch weiterzuarbeiten. In ihrem resoluten Auftritt hat sie den Kampf um die Selbstständigkeit souverän gewonnen. Sie kennt die Tradition ihres Landes und seine Probleme mit der Migration. Sie überträgt die Realität in erzählerische, zuweilen auch humorige Erzählungen und Mythen.