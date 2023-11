Workshops, Führungen, Gewinnspiele Diese Mitmachaktionen bieten Museen bei uns für Kinder an

Museum Abteiberg Mail Art ist seit den 60er-Jahren bekannt für das frühe Netzwerken von Künstlerinnen und Künstlern. Heute netzwerken wir fast ausschließlich in digitaler Form. Damals haben sich Künstler wie Ray Johnson aber noch Briefe und Postkarten geschickt, um miteinander in Kontakt zu treten. In einem dreiteiligen Workshop im Museum Abteiberg in Mönchengladbach können junge Menschen ihre eigene Mail Art erstellen. Ob malerisch, zeichnerisch oder als Collage: Die gestalteten Postkarten, Briefe oder Gegenstände können dann via Post versendet werden. Der Workshop findet am 25. November, 2. und 9. Dezember zwischen 11 und 13 Uhr statt. Teilnehmer müssen zwischen zehn und 14 Jahre alt sein. Eine Gebühr fällt nicht an, eine Anmeldung ist notwendig. Am 3. Dezember findet zudem die offene Malklasse statt, in der Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche kreativ werden können. Zwei Kinderführungen um 12.30 Uhr und 15 Uhr laden außerdem zum Staunen ein.