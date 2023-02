Premiere am Jungen Schauspiel Androiden im Justiz-Wunderland

Nicht wenige Eltern mussten ihren Kindern nach diesem Abend wohl Einiges erklären. Vor allem werden die Kinder gefragt haben, warum es so viel zu lachen und vielleicht auch zu weinen gab, ohne dass man von der Handlung irgendetwas verstand. Bei der Premiere von „K wie Kafka“ im Jungen Schauspiel auf der Münsterstraße bot Theaterleiter Stefan Fischer-Fels dem Publikum seine Hilfe an: „Wenn euch die Sache zu kafkaesk vorkommt, wendet euch gerne an uns.“