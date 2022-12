Heine-Preis „Andrupowytsch ist einer von uns"

„Das Leben in Mitteleuropa kann man zwar nicht immer ertragen, aber wo willst du sonst leben?", so zitierte Rudis eine Redensart aus seiner Heimat - eine Weisheit wie für die Gegenwart geschaffen, in der viele, die aus der Ukraine vor Putins Waffen in den Westen geflohen sind, möglichst bald zurückkehren wollen. An seinen Freund, den frisch gekürten Heine-Preisträger, wandte sich Rudis mit den Worten: „Wir brauchen dich und deinen Humor, denn Humor ist auch eine Waffe." Mit Blick auf Mitteleuropa, das plötzlich so gut zusammenhält, befand Rudis: „Andruchowytsch ist einer von uns."