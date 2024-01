Interviews ohne Zeitlimit In der Länge liegt die Würze

Dennoch gibt es auch Kritik an Tilo Jungs Schaffen. Dem 38-Jährigen – der politisch im linken Spektrum zu verorten ist – wird immer wieder vorgeworfen, dass er die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus verwische. Auch provoziert der Journalist mit seiner Art in der Bundespressekonferenz in Berlin. Zugleich ist die Bandbreite an Gästen beachtlich. In Jungs Sendung saßen bereits Bärbel Bas, Bernie Sanders und Christian Wulff. Eine Gesprächspartnerin, die sich der YouTuber in den vergangenen Jahren stets gewünscht hat, konnte er hingegen noch nicht für sein Format gewinnen: Angela Merkel.